SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Sankt Galler Kantonalbank (N) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 349,28 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,286 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 152,60 CHF, da sich der Wert einer Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie am 25.11.2025 auf 533,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52,60 Prozent erhöht.

Sankt Galler Kantonalbank (N) wurde am Markt mit 3,16 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at