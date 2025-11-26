Sankt Galler Kantonalbank Aktie
WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067
|Lohnende Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anlage?
|
26.11.2025 10:03:57
SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 349,28 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,286 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 152,60 CHF, da sich der Wert einer Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie am 25.11.2025 auf 533,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52,60 Prozent erhöht.
Sankt Galler Kantonalbank (N) wurde am Markt mit 3,16 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sankt Galler Kantonalbank (N)mehr Nachrichten
Analysen zu Sankt Galler Kantonalbank (N)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sankt Galler Kantonalbank (N)
|566,00
|0,18%