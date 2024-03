SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sensirion von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Sensirion eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Sensirion-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Sensirion-Anteile bei 101,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Sensirion-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,843 Sensirion-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.03.2024 auf 63,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 625,00 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37,50 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Sensirion belief sich zuletzt auf 1,00 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Sensirion-Papiere an der Börse SWX war der 22.03.2018. Die Sensirion-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at