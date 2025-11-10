SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|Lohnendes SGS SA-Investment?
|
10.11.2025 10:03:57
SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SGS SA von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der SGS SA-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 75,04 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SGS SA-Aktie investiert, befänden sich nun 13,326 SGS SA-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 206,02 CHF, da sich der Wert eines SGS SA-Papiers am 07.11.2025 auf 90,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 20,60 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von SGS SA betrug jüngst 17,52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SGS SAmehr Nachrichten
|
12:26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI-Anleger greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
10.11.25
|SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SGS SA von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Zürich in Rot: SLI fällt am Mittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
03.11.25
|SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SGS SA von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
27.10.25
|SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.10.25
|SIX-Handel SLI beginnt den Donnerstagshandel wenig verändert (finanzen.at)
|
23.10.25
|Freundlicher Handel: SLI am Donnerstagnachmittag stärker (finanzen.at)