SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SGS SA von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in SGS SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der SGS SA-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 75,04 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SGS SA-Aktie investiert, befänden sich nun 13,326 SGS SA-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 206,02 CHF, da sich der Wert eines SGS SA-Papiers am 07.11.2025 auf 90,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 20,60 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von SGS SA betrug jüngst 17,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at