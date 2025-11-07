Börse Zürich in Rot: SLI fällt am Mittag

Um 12:10 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,55 Prozent leichter bei 1 999,73 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,233 Prozent fester bei 2 015,43 Punkten in den Handel, nach 2 010,74 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 1 999,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 017,20 Punkten lag.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,556 Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wies der SLI einen Stand von 2 033,32 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, wies der SLI einen Stand von 1 983,09 Punkten auf. Der SLI lag vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 1 961,62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 4,07 Prozent zu. Bei 2 146,62 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Swatch (I) (+ 2,18 Prozent auf 164,25 CHF), Logitech (+ 0,95 Prozent auf 97,28 CHF), Swisscom (+ 0,85 Prozent auf 596,50 CHF), Julius Bär (+ 0,44 Prozent auf 54,44 CHF) und Partners Group (+ 0,36 Prozent auf 945,60 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Sonova (-2,04 Prozent auf 211,10 CHF), Sandoz (-1,70 Prozent auf 53,32 CHF), UBS (-1,49 Prozent auf 30,32 CHF), Swiss Re (-1,35 Prozent auf 146,00 CHF) und SGS SA (-1,08 Prozent auf 89,82 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 811 846 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 226,628 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 5,29 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

