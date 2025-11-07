Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

SIX-Handel im Blick 07.11.2025 12:27:07

Börse Zürich in Rot: SLI fällt am Mittag

Das macht das Börsenbarometer in Zürich aktuell.

Um 12:10 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,55 Prozent leichter bei 1 999,73 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,233 Prozent fester bei 2 015,43 Punkten in den Handel, nach 2 010,74 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 1 999,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 017,20 Punkten lag.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,556 Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wies der SLI einen Stand von 2 033,32 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, wies der SLI einen Stand von 1 983,09 Punkten auf. Der SLI lag vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 1 961,62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 4,07 Prozent zu. Bei 2 146,62 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Swatch (I) (+ 2,18 Prozent auf 164,25 CHF), Logitech (+ 0,95 Prozent auf 97,28 CHF), Swisscom (+ 0,85 Prozent auf 596,50 CHF), Julius Bär (+ 0,44 Prozent auf 54,44 CHF) und Partners Group (+ 0,36 Prozent auf 945,60 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Sonova (-2,04 Prozent auf 211,10 CHF), Sandoz (-1,70 Prozent auf 53,32 CHF), UBS (-1,49 Prozent auf 30,32 CHF), Swiss Re (-1,35 Prozent auf 146,00 CHF) und SGS SA (-1,08 Prozent auf 89,82 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 811 846 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 226,628 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 5,29 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
