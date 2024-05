SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte eine SoftwareONE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der SoftwareONE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,95 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SoftwareONE-Aktie investiert, befänden sich nun 455,581 SoftwareONE-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.05.2024 auf 17,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 744,87 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 22,55 Prozent.

Am Markt war SoftwareONE jüngst 2,62 Mrd. CHF wert. Die Erstnotiz des SoftwareONE-Papiers fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SoftwareONE-Anteils auf 18,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at