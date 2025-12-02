TX Group Aktie
WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255
02.12.2025 10:03:57
SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TX Group von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das TX Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die TX Group-Aktie an diesem Tag bei 71,00 CHF. Bei einem TX Group-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,085 TX Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 490,14 CHF, da sich der Wert einer TX Group-Aktie am 01.12.2025 auf 176,80 CHF belief. Damit wäre die Investition um 149,01 Prozent gestiegen.
Am Markt war TX Group jüngst 1,86 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
