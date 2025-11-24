SPI-Wert VAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in VAT von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen VAT-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der VAT-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 266,40 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die VAT-Aktie investiert, befänden sich nun 3,754 VAT-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der VAT-Aktie auf 319,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 200,45 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 20,05 Prozent.

Der VAT-Wert an der Börse wurde auf 9,58 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at