Börse Zürich: Anleger lassen SLI mittags steigen

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am fünften Tag der Woche.

Um 12:09 Uhr springt der SLI im SIX-Handel um 0,08 Prozent auf 2 025,53 Punkte an. In den Handel ging der SLI 0,755 Prozent schwächer bei 2 008,69 Punkten, nach 2 023,97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Freitag bei 2 027,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 008,46 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 1,31 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 21.10.2025, bei 2 040,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, bewegte sich der SLI bei 2 014,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, wies der SLI einen Stand von 1 910,44 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 5,41 Prozent nach oben. Bei 2 146,62 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 721,32 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Givaudan (+ 1,82 Prozent auf 3 306,00 CHF), SGS SA (+ 1,43 Prozent auf 90,50 CHF), Swiss Re (+ 1,05 Prozent auf 139,05 CHF), Nestlé (+ 1,05 Prozent auf 80,06 CHF) und Geberit (+ 0,98 Prozent auf 618,80 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen VAT (-6,79 Prozent auf 314,30 CHF), ams-OSRAM (-6,48 Prozent auf 7,51 CHF), Holcim (-2,21 Prozent auf 70,04 CHF), UBS (-1,94 Prozent auf 29,77 CHF) und Logitech (-1,68 Prozent auf 86,66 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 816 387 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 266,212 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at