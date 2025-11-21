Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag

Mit dem SLI geht es heute aufwärts.

Am Freitag steigt der SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0,21 Prozent auf 2 028,14 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,755 Prozent auf 2 008,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2 023,97 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 008,46 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 031,51 Zähler.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,19 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 21.10.2025, wies der SLI 2 040,70 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, betrug der SLI-Kurs 2 014,60 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 910,44 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 5,55 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 1,84 Prozent auf 54,32 CHF), Givaudan (+ 1,66 Prozent auf 3 301,00 CHF), Novartis (+ 1,49 Prozent auf 101,92 CHF), Geberit (+ 1,37 Prozent auf 621,20 CHF) und Nestlé (+ 1,30 Prozent auf 80,26 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil VAT (-5,90 Prozent auf 317,30 CHF), ams-OSRAM (-4,73 Prozent auf 7,65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,73 Prozent auf 54,68 CHF), UBS (-1,68 Prozent auf 29,85 CHF) und Holcim (-1,54 Prozent auf 70,52 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 2 265 729 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 266,212 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,10 erwartet. Mit 5,15 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at