WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

Kursverlauf 21.11.2025 17:58:42

SIX-Handel: SLI beendet die Sitzung mit Gewinnen

SIX-Handel: SLI beendet die Sitzung mit Gewinnen

Der SLI befand sich schlussendlich im Aufwärtstrend.

Der SLI sprang im SIX-Handel zum Handelsende um 0,46 Prozent auf 2 033,31 Punkte an. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,755 Prozent auf 2 008,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2 023,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Freitag bei 2 008,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 033,41 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 0,935 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 21.10.2025, wurde der SLI mit 2 040,70 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, wurde der SLI mit 2 014,60 Punkten berechnet. Der SLI lag vor einem Jahr, am 21.11.2024, bei 1 910,44 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 5,82 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 2,62 Prozent auf 54,74 CHF), Novartis (+ 2,45 Prozent auf 102,88 CHF), Geberit (+ 1,96 Prozent auf 624,80 CHF), Nestlé (+ 1,94 Prozent auf 80,77 CHF) und Adecco SA (+ 1,93 Prozent auf 24,30 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil ams-OSRAM (-5,23 Prozent auf 7,61 CHF), VAT (-5,16 Prozent auf 319,80 CHF), UBS (-1,94 Prozent auf 29,77 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,83 Prozent auf 54,62 CHF) und Holcim (-1,59 Prozent auf 70,48 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 855 095 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 266,212 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,10 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,15 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 58,82 -2,49% ABB (Asea Brown Boveri)
Adecco SA 25,30 -2,32% Adecco SA
ams-OSRAM AG 8,15 -6,32% ams-OSRAM AG
Geberit AG (N) 654,40 -0,85% Geberit AG (N)
Holcim AG 75,92 -1,86% Holcim AG
Nestlé SA (Nestle) 86,48 1,29% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 110,50 1,47% Novartis AG
Roche AG (Genussschein) 315,60 1,22% Roche AG (Genussschein)
Sandoz 54,74 2,62% Sandoz
Swiss Re AG 149,45 0,67% Swiss Re AG
Temenos AG 75,95 -1,24% Temenos AG
UBS 32,08 -4,12% UBS
VAT 345,60 -3,17% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 593,00 -1,76% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 033,31 0,46%

