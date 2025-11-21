SIX-Handel: SLI beendet die Sitzung mit Gewinnen

Der SLI sprang im SIX-Handel zum Handelsende um 0,46 Prozent auf 2 033,31 Punkte an. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,755 Prozent auf 2 008,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2 023,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Freitag bei 2 008,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 033,41 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 0,935 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 21.10.2025, wurde der SLI mit 2 040,70 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, wurde der SLI mit 2 014,60 Punkten berechnet. Der SLI lag vor einem Jahr, am 21.11.2024, bei 1 910,44 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 5,82 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 2,62 Prozent auf 54,74 CHF), Novartis (+ 2,45 Prozent auf 102,88 CHF), Geberit (+ 1,96 Prozent auf 624,80 CHF), Nestlé (+ 1,94 Prozent auf 80,77 CHF) und Adecco SA (+ 1,93 Prozent auf 24,30 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil ams-OSRAM (-5,23 Prozent auf 7,61 CHF), VAT (-5,16 Prozent auf 319,80 CHF), UBS (-1,94 Prozent auf 29,77 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,83 Prozent auf 54,62 CHF) und Holcim (-1,59 Prozent auf 70,48 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 855 095 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 266,212 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,10 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,15 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at