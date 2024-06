SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Vetropack A-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Vetropack A-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Vetropack A-Aktie bei 56,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Vetropack A-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,770 Vetropack A-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 55,75 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Papiers am 31.05.2024 auf 31,50 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 44,25 Prozent.

Vetropack A war somit zuletzt am Markt 623,31 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at