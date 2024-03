SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Vetropack A-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Vetropack A-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Vetropack A-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 44,60 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 224,215 Vetropack A-Papiere. Die gehaltenen Vetropack A-Anteile wären am 01.03.2024 8 116,59 CHF wert, da der Schlussstand 36,20 CHF betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,83 Prozent verringert.

Vetropack A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 718,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at