Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Performance unter der Lupe
|
13.11.2025 10:04:25
SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Villars SA von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Villars SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Villars SA-Anteile bei 745,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,342 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2025 auf 575,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 771,81 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 22,82 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Villars SA bezifferte sich zuletzt auf 62,06 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
