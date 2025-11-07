Zwahlen et Mayr Aktie
WKN: 590380 / ISIN: CH0002661731
|Lohnende Zwahlen et Mayr SA-Investition?
|
07.11.2025 10:04:27
SPI-Wert Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zwahlen et Mayr SA von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das Zwahlen et Mayr SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Zwahlen et Mayr SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 225,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 44,444 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2025 auf 146,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 488,89 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 35,11 Prozent verkleinert.
Zwahlen et Mayr SA war somit zuletzt am Markt 10,26 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zwahlen et Mayr SAmehr Nachrichten
Analysen zu Zwahlen et Mayr SAmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zwahlen et Mayr SA
|146,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.