WKN: 590380 / ISIN: CH0002661731

Lohnende Zwahlen et Mayr SA-Investition? 07.11.2025 10:04:27

SPI-Wert Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zwahlen et Mayr SA von vor 10 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Zwahlen et Mayr SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde das Zwahlen et Mayr SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Zwahlen et Mayr SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 225,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 44,444 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2025 auf 146,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 488,89 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 35,11 Prozent verkleinert.

Zwahlen et Mayr SA war somit zuletzt am Markt 10,26 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

