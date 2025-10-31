Gute Stimmung in Zürich: SPI-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SPI auch heute aufwärts.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,13 Prozent höher bei 17 086,08 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,174 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,078 Prozent höher bei 17 077,19 Punkten, nach 17 063,80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 17 094,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 077,19 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der SPI bereits um 1,36 Prozent zurück. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der SPI einen Stand von 16 748,62 Punkten auf. Der SPI erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Stand von 16 525,39 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wies der SPI 15 711,55 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 10,10 Prozent. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 17 480,75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 361,69 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Zwahlen et Mayr SA (+ 9,59 Prozent auf 160,00 CHF), GAM (+ 3,36 Prozent auf 0,18 CHF), Idorsia (+ 3,31 Prozent auf 3,43 CHF), Straumann (+ 3,05 Prozent auf 99,88 CHF) und SIG Group (+ 2,61 Prozent auf 8,85 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Perrot Duval SA (-19,28 Prozent auf 40,20 CHF), Highlight Event and Entertainment (-8,81 Prozent auf 7,25 CHF), Curatis (-6,30 Prozent auf 12,65 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5,78 Prozent auf 1,50 CHF) und Xlife Sciences (-4,75 Prozent auf 19,05 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI weist die Idorsia-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 372 842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 235,437 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 12,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

