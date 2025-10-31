Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|SPI-Performance im Blick
|
31.10.2025 09:29:22
Gute Stimmung in Zürich: SPI-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu
Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,13 Prozent höher bei 17 086,08 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,174 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,078 Prozent höher bei 17 077,19 Punkten, nach 17 063,80 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 17 094,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 077,19 Punkten erreichte.
SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht fiel der SPI bereits um 1,36 Prozent zurück. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der SPI einen Stand von 16 748,62 Punkten auf. Der SPI erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Stand von 16 525,39 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wies der SPI 15 711,55 Punkte auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 10,10 Prozent. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 17 480,75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 361,69 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im SPI
Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Zwahlen et Mayr SA (+ 9,59 Prozent auf 160,00 CHF), GAM (+ 3,36 Prozent auf 0,18 CHF), Idorsia (+ 3,31 Prozent auf 3,43 CHF), Straumann (+ 3,05 Prozent auf 99,88 CHF) und SIG Group (+ 2,61 Prozent auf 8,85 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Perrot Duval SA (-19,28 Prozent auf 40,20 CHF), Highlight Event and Entertainment (-8,81 Prozent auf 7,25 CHF), Curatis (-6,30 Prozent auf 12,65 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5,78 Prozent auf 1,50 CHF) und Xlife Sciences (-4,75 Prozent auf 19,05 CHF).
Die meistgehandelten SPI-Aktien
Im SPI weist die Idorsia-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 372 842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 235,437 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 12,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Aktien in diesem Artikel
|Curatis AG
|12,70
|-5,93%
|GAM AG
|0,17
|-2,68%
|Highlight Event and Entertainment AG
|7,85
|1,29%
|HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
|1,54
|-1,60%
|Idorsia AG
|3,75
|8,75%
|OC Oerlikon Corporation AG
|3,06
|-0,33%
|Perrot Duval SA
|40,40
|-18,88%
|Relief Therapeutics Holding AG
|3,12
|-5,74%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|293,40
|-0,14%
|SIG Group
|9,58
|3,34%
|Straumann Holding AG
|108,95
|7,87%
|Xlife Sciences AG
|19,50
|-2,50%
|Zwahlen et Mayr SA
|146,00
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|16 982,04
|-0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.