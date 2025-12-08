AMG Aktie
Spitzenmann kommt von Konkurrenz: Neuer Chef für Mercedes-Sportwagentochter AMG
Die Region Stuttgart kennt Stefan Weckbach bereits aus seiner langen Zeit bei Porsche. Der frühere VW-Strategiechef wechselt jetzt allerdings die Konzernfamilie. Er übernimmt bei Mercedes die Sportwagentochter AMG.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
