Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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12.08.2026 08:58:00
Spotify: Wer nicht existiert, wird nicht mehr empfohlen
Spotify kennzeichnet ab Mitte September Künstlerprofile mit KI-generierter Identität. Ihre Musik taucht in Empfehlungen nicht mehr auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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