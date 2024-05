Stabilus-Aktie gibt nach: Stabilus mit schwachem Ausblick

Der Umsatz und die operative Marge (bereinigtes Ebit) dürften in den zwölf Monaten bis Ende September nur jeweils den unteren Rand der ausgegebenen Zielspannen erreichen, teilte das im MDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch in Koblenz mit. Damit rechnet Vorstandschef Michael Büchsner mit einem Umsatz von etwa 1,4 Milliarden Euro. Davon sollen 13 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten übrig bleiben.

Im zweiten Geschäftsquartal erzielte Stabilus einen Umsatz von 313,5 Millionen Euro und damit knapp ein Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) ging um knapp fünf Prozent auf 30,9 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich brach der Gewinn sogar um fast 58 Prozent auf 18,1 Millionen Euro ein. Allerdings hatte Stabilus ein Jahr zuvor von einer einmaligen Steuerrückerstattung profitiert.

Via XETRA gewinnen die Stabilus-Papiere zeitweise 0,33 Prozent auf 61,40 Euro.

