Starbucks-Aktie verliert: Starbucks kann bei Umsatz überzeugen - Gewinn unter Erwartungen

Die weltgrößte Café-Kette Starbucks hat zum Jahresende trotz Belastungen durch die Omikron-Virusvariante deutlich besser verdient. In den drei Monaten bis Anfang Januar nahm der Gewinn im Jahresvergleich um 31 Prozent auf 816 Millionen Dollar (724 Mio Euro) zu, wie Starbucks am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Umsatz stieg um 19 Prozent auf 8,1 Milliarden Dollar. Im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2022 erzielte Starbucks 0,72 US-Dollar Gewinn je Aktie. Analysten hatten im Schnitt ein Ergebnis von 0,796 US-Dollar je Aktie erwartet, nachdem im Vorjahreszeitraum 0,610 US-Dollar je Aktie erwirtschaftet wurden.

Die Starbucks-Aktie verliert im Handel an der NASDAQ am Mittwoch zeitweise 2,91 Prozent auf 95,89 US-Dollar. An der Wall Street war mit noch höheren Erlösen gerechnet worden. Zudem fiel der Geschäftsausblick verhalten aus. Vorstandschef Kevin Johnson warnte vor höheren Kosten durch Inflationsdruck aufgrund von Omikron und der schwierigen Lage am Arbeitsmarkt, wo Beschäftigte derzeit schwer zu finden sind.

Die Starbucks-Aktie verlor im nachbörslichen Handel an der NASDAQ letztlich 0,86 Prozent auf 97,91 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX