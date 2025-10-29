Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|
29.10.2025 21:36:00
Starbucks notches surprise same-store sales gain, but Wall Street wants more specifics on the future
Shares of Starbucks Corp. rose in extended trading Wednesday after the coffee chain reported a surprise same-store sales gain for its fourth quarter — its first in seven quarters — but cautioned that its turnaround would still be a “multi-year” effort.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Starbucks Corp.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|Starbucks arrests sales decline as turnaround builds steam (Financial Times)
|
24.10.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Starbucks-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.10.25
|Starbucks slowdown creates bad blood with landlords (Financial Times)
|
21.10.25
|Starbucks-Aktie zieht an: Starbucks schloss Filialen in Salzburg, Linz und Innsbruck (APA)
|
20.10.25
|Börse New York: NASDAQ 100 steigt letztendlich (finanzen.at)
|
17.10.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Starbucks-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
16.10.25
|Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
16.10.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)