Starker Wochentag in Europa: Zum Handelsende Gewinne im Euro STOXX 50

Am Freitagabend zeigten sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Am Freitag erhöhte sich der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 1,49 Prozent auf 5 050,38 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,233 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,097 Prozent auf 4 980,96 Punkte an der Kurstafel, nach 4 976,13 Punkten am Vortag.

Bei 4 980,96 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 051,59 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,48 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 12.06.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 034,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.04.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 955,01 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.07.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 360,46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 11,91 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 2,94 Prozent auf 184,16 EUR), adidas (+ 2,39 Prozent auf 231,20 EUR), Infineon (+ 2,22 Prozent auf 36,09 EUR), Deutsche Börse (+ 2,13 Prozent auf 192,10 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,32 Prozent auf 40,83 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (+ 0,51 Prozent auf 23,88 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,52 Prozent auf 464,40 EUR), Eni (+ 0,53 Prozent auf 14,31 EUR), Stellantis (+ 0,54 Prozent auf 18,67 EUR) und Ferrari (+ 0,56 Prozent auf 399,02 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 7 345 360 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 394,209 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at