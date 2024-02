Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,90 Prozent auf 13 877,45 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 114,492 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,562 Prozent auf 13 831,35 Punkte an der Kurstafel, nach 13 754,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 877,45 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 831,35 Zählern.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,856 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 02.01.2024, bei 13 821,19 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 02.11.2023, den Stand von 12 666,39 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 02.02.2023, einen Wert von 13 500,45 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,407 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit ADTRAN (+ 6,94 Prozent auf 6,70 USD), MorphoSys (+ 5,24 Prozent auf 42,75 EUR), AUTO1 (+ 4,94 Prozent auf 3,98 EUR), SFC Energy (+ 2,56 Prozent auf 17,66 EUR) und Varta (+ 2,43 Prozent auf 16,47 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Vossloh (-0,37 Prozent auf 40,70 EUR), DWS Group GmbH (-0,23 Prozent auf 35,42 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-0,22 Prozent auf 6,44 EUR), Drägerwerk (-0,11 Prozent auf 47,20 EUR) und Fielmann (-0,09 Prozent auf 45,84 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 58 030 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX mit 11,360 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Die Südzucker-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die Schaeffler-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at