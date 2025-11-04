Vossloh Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh von 85 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien zwar ordentlich gewesen, schrieb Christian Cohrs in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die kurzfristigen Wachstumsaussichten seien allerdings schwächer als gedacht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
78,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
73,50 €
|
Abst. Kursziel*:
6,12%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
73,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,98%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Analysen zu Vossloh AG
|13:08
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|31.10.25
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
