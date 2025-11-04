Vossloh Aktie

73,60EUR -4,40EUR -5,64%
Vossloh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.11.2025 13:08:54

Vossloh Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh von 85 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien zwar ordentlich gewesen, schrieb Christian Cohrs in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die kurzfristigen Wachstumsaussichten seien allerdings schwächer als gedacht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
Unternehmen:
Vossloh AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
73,50 € 		Abst. Kursziel*:
6,12%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
73,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,98%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vossloh AGmehr Nachrichten

Analysen zu Vossloh AGmehr Analysen

13:08 Vossloh Hold Warburg Research
31.10.25 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
01.10.25 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vossloh AG 73,60 -5,64% Vossloh AG

Aktuelle Aktienanalysen

13:29 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:18 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
13:09 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13:09 Ryanair Overweight Barclays Capital
13:08 Vossloh Hold Warburg Research
11:44 AXA Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:43 Novartis Neutral UBS AG
11:06 HUGO BOSS Neutral UBS AG
11:05 Scout24 Neutral UBS AG
11:01 Schaeffler Neutral UBS AG
11:00 Rolls-Royce Buy UBS AG
11:00 Nemetschek Neutral UBS AG
10:53 Evonik Neutral UBS AG
10:49 Befesa Hold Deutsche Bank AG
10:48 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
10:47 GSK Hold Deutsche Bank AG
10:47 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
10:32 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
10:31 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
10:28 Volkswagen Buy Warburg Research
10:27 Evonik Hold Warburg Research
10:05 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:30 Schaeffler Buy Warburg Research
09:29 HUGO BOSS Buy Warburg Research
09:24 AT & S buy Erste Group Bank
09:02 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:02 Befesa Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09:01 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:55 Nordex Underperform RBC Capital Markets
08:51 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
08:46 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
08:45 Apple Neutral UBS AG
08:40 NORMA Group Add Baader Bank
08:35 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
08:35 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:31 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
08:30 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
08:26 Philips Buy UBS AG
08:25 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:22 Evonik Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:18 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 Porsche Automobil Neutral UBS AG
08:05 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
07:56 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
07:38 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
07:27 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:25 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
07:16 Kering Underweight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen