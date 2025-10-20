Vossloh Aktie

20.10.2025 13:47:28

Vossloh Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vossloh vor Zahlen zum dritten Quartal von 102 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das SDax-Unternehmen verzeichne eine anhaltende Nachfrage nach seinen Lösungen für die Eisenbahninfrastruktur, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Vossloh halte seine Versprechen. Dies sollte sich seiner Ansicht nach auch in den Auftragseingängen widerspiegeln./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vossloh AG Buy
Unternehmen:
Vossloh AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
80,20 € 		Abst. Kursziel*:
34,66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
84,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,51%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

