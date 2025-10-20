Vossloh Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vossloh vor Zahlen zum dritten Quartal von 102 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das SDax-Unternehmen verzeichne eine anhaltende Nachfrage nach seinen Lösungen für die Eisenbahninfrastruktur, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Vossloh halte seine Versprechen. Dies sollte sich seiner Ansicht nach auch in den Auftragseingängen widerspiegeln./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Buy
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
108,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80,20 €
|
Abst. Kursziel*:
34,66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
84,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,51%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
