Vossloh Aktie
|78,90EUR
|0,80EUR
|1,02%
WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107
Vossloh Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vossloh auf "Buy" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Der Bahntechnikkonzern habe eine gestiegene Profitabilität sowie ein deutliches Auftragswachstum berichtet, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Buy
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
108,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
79,70 €
|
Abst. Kursziel*:
35,51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
78,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,88%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
