WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107
Vossloh Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vossloh nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Hold" belassen.
Der Bahntechnik-Hersteller erziele zum Jahresende hin profitables Wachstum, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag. Das dritte Quartal habe leicht über den Erwartungen gelegen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:11 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:11 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
79,20 €
|
Abst. Kursziel*:
19,95%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
77,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,74%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
