Vossloh Aktie

77,40EUR 0,40EUR 0,52%
Vossloh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107

30.10.2025 08:47:38

Vossloh Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vossloh nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Hold" belassen.
Der Bahntechnik-Hersteller erziele zum Jahresende hin profitables Wachstum, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag. Das dritte Quartal habe leicht über den Erwartungen gelegen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:11 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:11 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
Unternehmen:
Vossloh AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
79,20 € 		Abst. Kursziel*:
19,95%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
77,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,74%
Analyst Name::
Fabian Piasta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:47 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
01.10.25 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
31.07.25 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.25 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
