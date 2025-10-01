Vossloh Aktie
|88,60EUR
|-1,40EUR
|-1,56%
WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107
Vossloh Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vossloh auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Nach dem bekanntgegebenen und bereits erwarteten Abschluss der Übernahme von Sabeta habe der Bahntechnikkonzern seinen Jahresausblick konkretisiert, schrieb Fabian Piasta in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Mittelpunkte der neuen Umsatz- und operativen Ergebniszielspannen (Ebit) lägen nun knapp über den Konsensprognosen./gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 11:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 11:31 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
86,90 €
|
Abst. Kursziel*:
9,32%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
88,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,22%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
