Vossloh Aktie

88,60EUR -1,40EUR -1,56%
Vossloh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
01.10.2025 19:32:50

Vossloh Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vossloh auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Nach dem bekanntgegebenen und bereits erwarteten Abschluss der Übernahme von Sabeta habe der Bahntechnikkonzern seinen Jahresausblick konkretisiert, schrieb Fabian Piasta in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Mittelpunkte der neuen Umsatz- und operativen Ergebniszielspannen (Ebit) lägen nun knapp über den Konsensprognosen./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 11:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 11:31 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
Unternehmen:
Vossloh AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
86,90 € 		Abst. Kursziel*:
9,32%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
88,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,22%
Analyst Name::
Fabian Piasta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vossloh AGmehr Nachrichten