Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag

Der LUS-DAX entwickelt sich am Nachmittag positiv.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,23 Prozent fester bei 15 996,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 004,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15 950,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 23.10.2023, wurde der LUS-DAX mit 14 775,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 23.08.2023, einen Stand von 15 785,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.11.2022, wies der LUS-DAX einen Stand von 14 449,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 13,80 Prozent zu. Bei 18 246,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 869,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 1,19 Prozent auf 174,55 EUR), SAP SE (+ 0,82 Prozent auf 142,32 EUR), Allianz (+ 0,71 Prozent auf 232,65 EUR), RWE (+ 0,71 Prozent auf 38,23 EUR) und Commerzbank (+ 0,64 Prozent auf 11,09 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Porsche (-3,22 Prozent auf 85,44 EUR), Rheinmetall (-1,59 Prozent auf 284,40 EUR), Zalando (-1,21 Prozent auf 22,79 EUR), adidas (-0,93 Prozent auf 185,62 EUR) und Heidelberg Materials (-0,72 Prozent auf 71,82 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 484 602 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 163,103 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

2023 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at