Starker Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich in der Gewinnzone

Am Abend zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Letztendlich tendierte der DAX im XETRA-Handel 0,68 Prozent fester bei 18 423,22 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,763 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,237 Prozent auf 18 255,35 Punkte an der Kurstafel, nach 18 298,72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 428,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 218,54 Punkten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der DAX bereits um 0,834 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 26.06.2024, den Wert von 18 155,24 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 26.04.2024, einen Stand von 18 161,01 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.07.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 16 131,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,86 Prozent nach oben. Bei 18 892,92 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Sartorius vz (+ 6,52 Prozent auf 243,30 EUR), Rheinmetall (+ 3,80 Prozent auf 489,30 EUR), Merck (+ 2,70 Prozent auf 159,50 EUR), QIAGEN (+ 2,62 Prozent auf 40,20 EUR) und Siemens Energy (+ 2,13 Prozent auf 25,40 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil BASF (-2,31 Prozent auf 43,74 EUR), Commerzbank (-1,25 Prozent auf 15,06 EUR), BMW (-0,73 Prozent auf 87,56 EUR), Bayer (-0,24 Prozent auf 27,47 EUR) und Porsche Automobil vz (-0,10 Prozent auf 41,42 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 292 468 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 226,091 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

