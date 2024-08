Starker Wochentag in Frankfurt: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Am Dienstagabend wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der DAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,44 Prozent höher bei 18 698,07 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,790 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,108 Prozent fester bei 18 637,20 Punkten, nach 18 617,02 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 622,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 18 724,39 Einheiten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bei 18 417,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2024, wies der DAX einen Wert von 18 774,71 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 15 631,82 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Continental (+ 2,74 Prozent auf 61,46 EUR), adidas (+ 2,19 Prozent auf 223,70 EUR), Brenntag SE (+ 1,72 Prozent auf 66,28 EUR), Sartorius vz (+ 1,41 Prozent auf 245,30 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,39 Prozent auf 481,50 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,52 Prozent auf 31,19 EUR), Daimler Truck (-1,19 Prozent auf 34,16 EUR), Zalando (-1,04 Prozent auf 24,63 EUR), Siemens Energy (-1,02 Prozent auf 25,29 EUR) und Siemens (-0,41 Prozent auf 167,12 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 340 060 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 228,191 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,56 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at