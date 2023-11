Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Am Mittwoch gewinnt der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,19 Prozent auf 15 940,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 15 910,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 967,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 14 776,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 22.08.2023, mit 15 684,50 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 22.11.2022, notierte der LUS-DAX bei 14 464,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 13,41 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 1,06 Prozent auf 140,92 EUR), Rheinmetall (+ 1,00 Prozent auf 292,00 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,97 Prozent auf 24,92 EUR), Symrise (+ 0,90 Prozent auf 100,25 EUR) und Continental (+ 0,85 Prozent auf 68,68 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Sartorius vz (-1,31 Prozent auf 278,70 EUR), Infineon (-0,73 Prozent auf 33,16 EUR), Bayer (-0,29 Prozent auf 33,89 EUR), Deutsche Bank (-0,27 Prozent auf 11,16 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,09 Prozent auf 40,93 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 405 840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 163,664 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,71 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,91 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at