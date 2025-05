NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall von 1400 auf 2100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David Perry hob seine Ergebnisschätzungen bis 2030 am Donnerstagabend um bis zu 20 Prozent an. Zudem misst er dem Rüstungskonzern eine höhere Bewertung zu./rob/ag/la



