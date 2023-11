Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen

Um 12:24 Uhr gewinnt der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,42 Prozent auf 15 281,50 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 15 199,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 313,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.10.2023, den Stand von 15 190,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.08.2023, wies der LUS-DAX 15 892,50 Punkte auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 09.11.2022, den Wert von 13 584,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 8,72 Prozent nach oben. Bei 18 246,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 869,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Merck (+ 4,90 Prozent auf 155,30 EUR), Sartorius vz (+ 2,99 Prozent auf 258,60 EUR), BASF (+ 2,98 Prozent auf 44,88 EUR), Henkel vz (+ 2,34 Prozent auf 69,06 EUR) und Siemens Energy (+ 2,26 Prozent auf 9,31 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Hannover Rück (-2,42 Prozent auf 201,40 EUR), Brenntag SE (-1,22 Prozent auf 69,76 EUR), Siemens Healthineers (-0,93 Prozent auf 48,13 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,86 Prozent auf 370,80 EUR) und Porsche (-0,56 Prozent auf 88,58 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 880 718 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 154,120 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

2023 hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at