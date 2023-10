Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge

Beim MDAX stehen die Signale am Freitagnachmittag auf Stabilisierung.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,19 Prozent höher bei 25 220,49 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 230,656 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,141 Prozent auf 25 208,53 Punkte an der Kurstafel, nach 25 172,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 011,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 453,22 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 3,60 Prozent. Vor einem Monat, am 06.09.2023, wies der MDAX einen Wert von 27 437,26 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2023, wies der MDAX einen Wert von 26 708,44 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2022, verzeichnete der MDAX einen Stand von 23 020,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 fiel der Index bereits um 1,00 Prozent zurück. Bei 29 815,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 944,86 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell HUGO BOSS (+ 5,13 Prozent auf 60,62 EUR), Gerresheimer (+ 2,92 Prozent auf 100,40 EUR), Aurubis (+ 2,73 Prozent auf 69,90 EUR), Delivery Hero (+ 1,91 Prozent auf 27,01 EUR) und Vitesco Technologies (+ 1,84 Prozent auf 74,65 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen HelloFresh (-3,82 Prozent auf 26,17 EUR), ENCAVIS (-2,96 Prozent auf 11,98 EUR), AIXTRON SE (-2,34 Prozent auf 32,62 EUR), HENSOLDT (-2,12 Prozent auf 24,90 EUR) und CTS Eventim (-2,11 Prozent auf 55,75 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1 661 258 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 15,403 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,06 erwartet. Die TAG Immobilien-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

