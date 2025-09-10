Aurubis Aktie

10.09.2025 18:05:41

Aurubis Add

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Aurubis trotz einer Kurszielerhöhung von 90 auf 110 Euro wegen des mittlerweile geringeren Kurspotenzials infolge jüngster Gewinne von "Buy" auf "Add" abgestuft. Christian Obst begründete die Zielerhöhung für den Kupferkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Berücksichtigung des Geschäftspotenzials infolge der jüngsten Investitionen sowie einem verbesserten Geschäftsmix. So richtig erkennbar werden dürften die Folgen der Investitionen aber erst ab 2026/27 werden, glaubt er./rob/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 10:43 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aurubis Add
Unternehmen:
Aurubis 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
96,75 € 		Abst. Kursziel*:
13,70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
97,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,36%
Analyst Name::
Christian Obst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

18:05 Aurubis Add Baader Bank
08.08.25 Aurubis Kaufen DZ BANK
06.08.25 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
05.08.25 Aurubis Sell UBS AG
05.08.25 Aurubis Buy Baader Bank
