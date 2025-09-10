Aurubis Aktie
|97,90EUR
|-1,35EUR
|-1,36%
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
Aurubis Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Aurubis trotz einer Kurszielerhöhung von 90 auf 110 Euro wegen des mittlerweile geringeren Kurspotenzials infolge jüngster Gewinne von "Buy" auf "Add" abgestuft. Christian Obst begründete die Zielerhöhung für den Kupferkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Berücksichtigung des Geschäftspotenzials infolge der jüngsten Investitionen sowie einem verbesserten Geschäftsmix. So richtig erkennbar werden dürften die Folgen der Investitionen aber erst ab 2026/27 werden, glaubt er./rob/mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 10:43 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aurubis Add
|
Unternehmen:
Aurubis
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
96,75 €
|
Abst. Kursziel*:
13,70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
97,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,36%
|
Analyst Name::
Christian Obst
|
KGV*:
-
|Aurubis
|96,20
|-3,07%
