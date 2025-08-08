Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis nach Zahlen und konkretisierten Jahreszielen von 93 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Strategische Projekte stärkten das Fundament des Kupferkonzerns, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Besonders für das US-Projekt Richmond würden die zugrunde liegenden Annahmen belastbarer. Vor diesem Hintergrund hob der Experte seine mittelfristigen Schätzungen an./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
