Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne

Am Mittwoch tendierte der MDAX via XETRA schlussendlich 0,48 Prozent stärker bei 25 427,68 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 246,126 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,256 Prozent stärker bei 25 371,50 Punkten in den Handel, nach 25 306,84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 25 361,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 658,59 Punkten erreichte.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,913 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 25 176,06 Punkten. Der MDAX bewegte sich am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 26 264,39 Punkten. Der MDAX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, einen Stand von 28 837,05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gab der Index bereits um 5,26 Prozent nach. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 641,56 Punkten. Bei 24 665,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit TeamViewer (+ 13,15 Prozent auf 12,48 EUR), TRATON (+ 3,18 Prozent auf 29,20 EUR), Nemetschek SE (+ 2,55 Prozent auf 88,35 EUR), HOCHTIEF (+ 2,42 Prozent auf 110,00 EUR) und thyssenkrupp (+ 2,31 Prozent auf 3,54 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen KION GROUP (-6,58 Prozent auf 36,62 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,61 Prozent auf 138,60 EUR), KRONES (-2,34 Prozent auf 125,20 EUR), TUI (-1,78 Prozent auf 5,97 EUR) und Lufthansa (-1,63 Prozent auf 5,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 5 093 216 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 18,037 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,27 erwartet. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,55 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at