Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Am Donnerstagabend wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Zum Handelsschluss notierte der MDAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent höher bei 25 718,43 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 232,804 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,018 Prozent auf 25 624,04 Punkte an der Kurstafel, nach 25 628,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 435,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 718,43 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 2,85 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 28.08.2023, einen Stand von 27 287,46 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.06.2023, notierte der MDAX bei 27 220,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, verzeichnete der MDAX einen Stand von 22 326,58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 0,953 Prozent nach oben. Bei 29 815,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 253,77 Punkten.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit thyssenkrupp (+ 6,47 Prozent auf 7,11 EUR), SMA Solar (+ 3,84 Prozent auf 62,20 EUR), Talanx (+ 3,45 Prozent auf 60,05 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,68 Prozent auf 134,20 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,67 Prozent auf 34,57 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Delivery Hero (-4,07 Prozent auf 26,66 EUR), LANXESS (-1,63 Prozent auf 23,59 EUR), Lufthansa (-1,62 Prozent auf 7,53 EUR), LEG Immobilien (-1,34 Prozent auf 62,08 EUR) und PUMA SE (-1,31 Prozent auf 55,60 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 724 206 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 14,897 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Die Lufthansa-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Mit 9,48 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der TAG Immobilien-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

