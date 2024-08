Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start im Aufwind

Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent stärker bei 24 587,42 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 238,141 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,321 Prozent stärker bei 24 606,97 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24 528,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 24 620,12 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 574,65 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 1,21 Prozent. Vor einem Monat, am 15.07.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 688,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2024, notierte der MDAX bei 27 451,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 27 786,29 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 8,39 Prozent nach unten. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit HelloFresh (+ 3,98 Prozent auf 6,58 EUR), Talanx (+ 1,75 Prozent auf 72,50 EUR), thyssenkrupp (+ 1,20 Prozent auf 3,12 EUR), Bilfinger SE (+ 1,03 Prozent auf 49,15 EUR) und Aurubis (+ 0,93 Prozent auf 64,90 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Befesa (-1,08 Prozent auf 25,72 EUR), Nordex (-0,79 Prozent auf 13,77 EUR), Siltronic (-0,48 Prozent auf 73,00 EUR), CTS Eventim (-0,45 Prozent auf 77,75 EUR) und PUMA SE (-0,41 Prozent auf 36,57 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 205 753 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 17,276 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Im MDAX hat die TRATON-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,33 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at