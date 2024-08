Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart stärker

SDAX-Handel am Donnerstagmorgen.

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,33 Prozent auf 13 661,90 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 96,498 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,391 Prozent auf 13 669,96 Punkte an der Kurstafel, nach 13 616,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 656,73 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 690,93 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0,108 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 15.07.2024, einen Wert von 14 570,66 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.05.2024, wies der SDAX 15 132,59 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 124,81 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 1,15 Prozent zu Buche. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit IONOS (+ 3,38 Prozent auf 26,00 EUR), BayWa (+ 2,22 Prozent auf 13,84 EUR), METRO (St) (+ 2,18 Prozent auf 4,46 EUR), SCHOTT Pharma (+ 1,80 Prozent auf 32,88 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 1,24 Prozent auf 57,30 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Hypoport SE (-2,24 Prozent auf 235,20 EUR), 1&1 (-1,23 Prozent auf 12,86 EUR), Douglas (-1,16 Prozent auf 17,91 EUR), Grand City Properties (-1,11 Prozent auf 11,62 EUR) und Ceconomy St (-0,94 Prozent auf 2,52 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX weist die AUTO1-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 44 352 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie hat im SDAX mit 8,018 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ceconomy St-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,26 erwartet. Mit 7,91 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

