Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt zum Handelsstart zu

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den TecDAX auch derzeit aufwärts.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent stärker bei 3 295,70 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 529,596 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,046 Prozent stärker bei 3 285,65 Punkten, nach 3 284,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 295,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 284,88 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,68 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 13.08.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 272,91 Punkten auf. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 13.06.2024, bei 3 400,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.09.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 079,56 Punkten auf.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,869 Prozent. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 125,18 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 1,19 Prozent auf 18,65 EUR), EVOTEC SE (+ 1,16 Prozent auf 6,11 EUR), Nagarro SE (+ 0,90 Prozent auf 72,95 EUR), 1&1 (+ 0,89 Prozent auf 13,56 EUR) und Sartorius vz (+ 0,74 Prozent auf 246,10 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SÜSS MicroTec SE (-0,18 Prozent auf 54,60 EUR), freenet (-0,08 Prozent auf 26,34 EUR), Nordex (-0,07 Prozent auf 14,23 EUR), Nemetschek SE (+ 0,00 Prozent auf 89,25 EUR) und Eckert Ziegler (+ 0,00 Prozent auf 40,34 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 169 886 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 226,791 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Unter den TecDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 7,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

