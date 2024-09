Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Gewinne

So bewegt sich der TecDAX am Dienstag.

Um 09:11 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,41 Prozent aufwärts auf 3 302,52 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 541,296 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,221 Prozent auf 3 296,18 Punkte an der Kurstafel, nach 3 288,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 302,96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 296,18 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 344,10 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 17.06.2024, einen Stand von 3 322,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 111,68 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,664 Prozent. Bei 3 490,44 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 125,18 Zählern.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 5,40 Prozent auf 56,60 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,80 Prozent auf 41,94 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,23 Prozent auf 57,70 EUR), TeamViewer (+ 1,21 Prozent auf 11,73 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,09 Prozent auf 64,70 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Sartorius vz (-0,25 Prozent auf 239,40 EUR), SAP SE (-0,05 Prozent auf 200,05 EUR), QIAGEN (+ 0,13 Prozent auf 41,81 EUR), Siltronic (+ 0,15 Prozent auf 66,10 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,17 Prozent auf 88,20 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 324 658 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 234,058 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Im TecDAX verzeichnet die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,94 Prozent gelockt.

