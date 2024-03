Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels fester

Um 09:12 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,01 Prozent auf 3 464,60 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 523,430 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,117 Prozent fester bei 3 468,15 Punkten, nach 3 464,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 474,84 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 462,32 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 0,503 Prozent. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 13.02.2024, bei 3 369,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.12.2023, wurde der TecDAX auf 3 282,13 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2023, notierte der TecDAX bei 3 196,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,21 Prozent aufwärts. Bei 3 490,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 187,26 Zählern.

TecDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Nagarro SE (+ 1,17 Prozent auf 77,50 EUR), Kontron (+ 1,11 Prozent auf 21,86 EUR), CANCOM SE (+ 1,06 Prozent auf 26,80 EUR), Infineon (+ 1,00 Prozent auf 35,23 EUR) und AIXTRON SE (+ 0,94 Prozent auf 26,95 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil ADTRAN (-3,13 Prozent auf 5,89 USD), Nordex (-1,29 Prozent auf 11,85 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,73 Prozent auf 17,75 EUR), CompuGroup Medical SE (-0,69 Prozent auf 28,66 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,54 Prozent auf 120,30 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 464 464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 202,537 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Die United Internet-Aktie weist mit 10,31 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent an der Spitze im Index.

