Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im SDAX

So performte der SDAX letztendlich.

Schlussendlich ging es im SDAX im XETRA-Handel um 0,49 Prozent nach oben auf 12 728,70 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 103,961 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,084 Prozent auf 12 655,49 Punkte an der Kurstafel, nach 12 666,19 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 12 760,63 Punkte, das Tagestief hingegen 12 609,45 Zähler.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 106,79 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 17.07.2023, einen Wert von 13 499,59 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2022, stand der SDAX bei 10 760,68 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 5,33 Prozent nach oben. Bei 13 880,68 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 11 980,54 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Drägerwerk (+ 8,94 Prozent auf 48,15 EUR), MorphoSys (+ 4,91 Prozent auf 26,08 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,63 Prozent auf 37,69 EUR), Südzucker (+ 3,05 Prozent auf 14,88 EUR) und 1&1 (+ 2,72 Prozent auf 16,64 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil NORMA Group SE (-5,36 Prozent auf 16,23 EUR), Hypoport SE (-3,94 Prozent auf 114,50 EUR), STRATEC SE (-3,73 Prozent auf 40,00 EUR), New Work SE (ex XING) (-2,32 Prozent auf 80,00 EUR) und Grand City Properties (-2,21 Prozent auf 8,39 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 6 806 430 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 9,705 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die TRATON-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die pbb-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,82 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

