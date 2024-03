Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Montagmittag mit Gewinnen

So bewegt sich der FTSE 100 am Mittag.

Um 12:09 Uhr klettert der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,15 Prozent auf 7 738,69 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,456 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 727,42 Punkten in den Handel, nach 7 727,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 742,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 726,90 Punkten.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 7 711,71 Punkte. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 18.12.2023, einen Wert von 7 614,48 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, stand der FTSE 100 bei 7 335,40 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,222 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 7 785,73 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 2,61 Prozent auf 4,71 GBP), Beazley (+ 2,36 Prozent auf 6,73 GBP), Land Securities Group (+ 1,33 Prozent auf 6,25 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,25 Prozent auf 1,13 GBP) und BAE Systems (+ 1,24 Prozent auf 13,11 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Phoenix Group (-4,27 Prozent auf 4,83 GBP), BT Group (-2,81 Prozent auf 1,06 GBP), Vodafone Group (-2,08 Prozent auf 0,68 GBP), United Utilities (-1,94 Prozent auf 10,38 GBP) und Flutter Entertainment (-1,64 Prozent auf 168,35 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vodafone Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 22 734 951 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 191,262 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,36 erwartet. Im Index weist die Phoenix Group-Aktie mit 10,73 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

