Starker Wochentag in New York: Anleger lassen Dow Jones am Nachmittag steigen

Am Nachmittag agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 20:03 Uhr via NYSE 0,09 Prozent stärker bei 40 453,33 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14,043 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,002 Prozent auf 40 414,49 Punkte an der Kurstafel, nach 40 415,44 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 40 324,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 40 527,89 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, wies der Dow Jones 39 150,33 Punkte auf. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 23.04.2024, bei 38 503,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, mit 35 227,69 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,26 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 41 376,00 Punkte. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 3,52 Prozent auf 185,19 USD), Amazon (+ 2,44 Prozent auf 187,00 USD), American Express (+ 1,30 Prozent auf 247,93 USD), Goldman Sachs (+ 1,25 Prozent auf 493,11 USD) und Travelers (+ 1,12 Prozent auf 207,72 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Walt Disney (-3,22 Prozent auf 91,10 USD), Chevron (-1,58 Prozent auf 154,51 USD), Nike (-1,40 Prozent auf 73,81 USD), Visa (-1,38 Prozent auf 264,01 USD) und Caterpillar (-1,18 Prozent auf 343,77 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Amazon-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 6 674 265 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,161 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at