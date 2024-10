Starker Wochentag in New York: Dow Jones legt zum Ende des Freitagshandels zu

Der Dow Jones befand sich am Abend im Aufwärtstrend.

Zum Handelsende tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,97 Prozent stärker bei 42 863,86 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 14,216 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,135 Prozent stärker bei 42 511,37 Punkten in den Freitagshandel, nach 42 454,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Freitag bei 42 507,53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 42 899,75 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 1,36 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 40 861,71 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.07.2024, bei 39 753,75 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 11.10.2023, bei 33 804,87 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 13,65 Prozent. Bei 42 899,75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell JPMorgan Chase (+ 4,44 Prozent auf 222,29 USD), Boeing (+ 3,00 Prozent auf 151,02 USD), Goldman Sachs (+ 2,50 Prozent auf 516,30 USD), Amgen (+ 2,29 Prozent auf 328,35 USD) und American Express (+ 2,10 Prozent auf 276,16 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Salesforce (-0,71 Prozent auf 288,10 USD), Apple (-0,65 Prozent auf 227,55 USD), UnitedHealth (+ 0,06 Prozent auf 598,05 USD), Nike (+ 0,06 Prozent auf 82,15 USD) und IBM (+ 0,10 Prozent auf 233,26 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 12 113 829 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,191 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,64 erwartet. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die höchste Dividendenrendite.

