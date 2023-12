Starker Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich am Freitagmittag fester

Kaum verändert zeigt sich der Dow Jones am Freitag.

Der Dow Jones springt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,05 Prozent auf 37 266,01 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 11,048 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,356 Prozent auf 37 115,63 Punkte an der Kurstafel, nach 37 248,35 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 37 289,91 Punkte, das Tagestief hingegen 37 092,02 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 2,79 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 15.11.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 34 991,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 34 618,24 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 15.12.2022, einen Stand von 33 202,22 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 12,46 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 37 289,91 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 31 429,82 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Intel (+ 4,00 Prozent auf 46,99 USD), Boeing (+ 3,31 Prozent auf 264,72 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 1,51 Prozent auf 25,52 USD), Microsoft (+ 1,44 Prozent auf 371,21 USD) und Salesforce (+ 1,40 Prozent auf 260,82 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen UnitedHealth (-1,71 Prozent auf 525,11 USD), McDonalds (-1,35 Prozent auf 286,11 USD), Johnson Johnson (-1,35 Prozent auf 154,76 USD), Verizon (-0,90 Prozent auf 37,53 USD) und Procter Gamble (-0,88 Prozent auf 143,38 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 19 785 222 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,800 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

In diesem Jahr hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at