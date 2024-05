Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Plus

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 0,13 Prozent höher bei 18 738,31 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,105 Prozent auf 18 733,54 Punkte an der Kurstafel, nach 18 713,80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 18 710,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18 750,25 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,965 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2024, lag der NASDAQ 100 bei 17 210,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.02.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18 004,70 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 22.05.2023, einen Stand von 13 849,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 13,26 Prozent nach oben. 18 750,25 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Analog Devices (+ 6,26 Prozent auf 230,20 USD), Electronic Arts (+ 3,70 Prozent auf 133,62 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 3,44 Prozent auf 150,45 USD), Enphase Energy (+ 3,33 Prozent auf 115,21 USD) und Moderna (+ 2,89 Prozent auf 147,84 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Lululemon Athletica (-6,92 Prozent auf 300,62 USD), Tesla (-2,69 Prozent auf 181,58 USD), PayPal (-2,36 Prozent auf 62,59 USD), Palo Alto Networks (-2,25 Prozent auf 304,65 USD) und Zscaler (-1,71 Prozent auf 173,95 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 sticht die Pinduoduo (spons ADRs)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 478 351 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,911 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

2024 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,11 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

