Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite notiert im Plus

Am Nachmittag agieren die Anleger in New York vorsichtiger.

Am Mittwoch klettert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,16 Prozent auf 18 345,18 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,097 Prozent auf 18 333,29 Punkte an der Kurstafel, nach 18 315,59 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 18 214,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 350,35 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,442 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17 592,13 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 18 509,34 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 567,98 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 24,24 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 12,13 Prozent auf 2,68 USD), American Superconductor (+ 11,22 Prozent auf 25,88 USD), BlackBerry (+ 7,03 Prozent auf 2,67 USD), Sangamo Therapeutics (+ 5,04 Prozent auf 1,02 USD) und Richardson Electronics (+ 5,01 Prozent auf 13,62 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil DXP Enterprises (-6,30 Prozent auf 51,18 USD), ASML (-6,22 Prozent auf 685,00 USD), Repligen (-4,39 Prozent auf 138,62 USD), VOXX International A (-3,75 Prozent auf 7,71 USD) und Cumulus Media A (-3,49 Prozent auf 1,25 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 24 445 671 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,233 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at